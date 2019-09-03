Ураган "Дориан" может достигнуть побережья Канады 7-8 сентября

ОТТАВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ураган "Дориан", приближающийся к территории США, может достигнуть атлантического побережья Канады в выходные. Об этом во вторник сообщило канадское Национальное метеобюро.

Отмечается, что стихия в случае ее прохождения вдоль побережья провинции Новая Шотландия принесет в регион штормовой ветер, скорость которого может достигать 36 м/с. При этом в метеобюро добавляют, что ураган еще может изменить направление движения и пройти достаточно далеко от береговой линии Канады.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Дориан" во вторник вновь усилился до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Стихия находится в 170 км к востоку от города Форт-Пирс в штате Флорида и движется в северо-западном направлении, скорость ветра достигает 51 м/с.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 43 до 49 м/с включительно урагану присваивается вторая категория, а при порывах свыше 50 и до 58 м/с он уже относится к третьей категории.

Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.