Памятник Героям Советского Союза планируют установить на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены установить в регионе памятник с именами уроженцев края - Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги или выдающиеся заслуги в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС во вторник депутат Думы Ставропольского края, руководитель фракции "Единой России" в краевом парламенте Юрий Гонтарь.

"У нас на территории края было 212 героев Советского Союза. К сожалению, живы на сегодняшний день только двое. Инициатива давно исходила от Совета ветеранов Великой Отечественной войны и обычных жителей региона. Эти люди заслужили, чтобы в крае был установлен единый памятник с их именами", - сказал он.

В качестве места установки памятника рассматривается территория воинского мемориала в Ставрополе, пояснил депутат.

"Глава города Ставрополя уже высказал варианты мест установки памятника, в ближайшее время начнется реализация этой инициативы <…> На этом месте можно будет и 9 мая, и в дни памятных дат прийти и отдать дань героям", - отметил Гонтарь.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись более половины из них. В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.