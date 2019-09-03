Право собственности на древесину при рубке могут получить владельцы земель лесного фонда

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минприроды России предлагает предоставить право собственности на древесину с земель лесного фонда лицам, использующим леса. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале правовой информации во вторник.

"В случае, предусмотренном частью 2.1 статьи 16 настоящего Кодекса, право собственности на древесину, которая получена при осуществлении рубок лесных насаждений, принадлежит лицу, использующему леса", - говорится в тексте документа.

В настоящее время, согласно Лесному кодексу, право собственности на древесину, полученную при использовании лесов на землях лесного фонда, принадлежит государству.

Разработчиком данного законопроекта выступает Минприроды России. По мнению министерства, данные меры позволят решить проблему накопления древесины, а также снизить угрозу нарушения пожарной безопасности в лесах.