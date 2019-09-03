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В торговом центре в Оренбурге, откуда эвакуировали посетителей, не нашли ничего опасного

Правоохранительные органы разыскивают того, кто позвонил в полицию

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция и экстренные службы не нашли ничего опасного в оренбургском торговом центре, посетителей которого эвакуировали во вторник вечером из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В дежурную часть УМВД России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров в Оренбурге обнаружен подозрительный предмет. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренных служб. По итогам проведенных мероприятиях опасных предметов и веществ не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

Сейчас полиция ищет звонившего.

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