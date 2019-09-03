Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.

"Пропавшая в Липецкой области 8-летняя Петрова Мария найдена, жива. По информации волонтеров Национального центра, девочка находится в Москве у отца", - говорится в сообщении.

Ранее следователи создали штаб по поиску восьмилетней Марии, пропавшей утром в понедельник в селе Паниковец Елецкого района области. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка по признакам преступления по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). К поискам в лесу и прилегающей местности привлекли более 70 человек.

Как сообщила ТАСС врио руководителя пресс-службы УМВД по области Ольга Снежкова, липецкие полицейские во вторник выехали в Москву за ребенком. "Наша задача - вернуть девочку в место проживания, липецкие полицейские уже уехали в Москву, где при поддержке Главного управления уголовного розыска МВД России и была сегодня найдена девочка. Это комплексная большая работа", - сказала Снежкова.

По данным следственного управления СК по региону, около 06:30 мск 2 сентября мама ребенка проснулась и не обнаружила дочь. Семья живет по старорусским традициям, занимается подсобным хозяйством, ребенок в школу не ходит, но любит с утра отправляться на прогулку. Когда вечером девочка не вернулась домой, семья обратилась в полицию.

В новость внесены изменения (23:11 мск) - добавлен комментарий УМВД в четвертом абзаце.