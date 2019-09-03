QR-гид по местам, связанным с основателем осетинской литературы, создали во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Мобильный гид, основанный на системе QR-кодов, который может рассказать о местах, связанных с основоположником осетинского языка и осетинской литературы Коста Хетагуровым, создали во Владикавказе, сообщила ТАСС заместитель директора по краеведческой работе Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия-Алания Ирина Бибоева.

"К юбилею Коста мы подготовили мобильный гид по местам, связанным с Коста. Есть описание этого места и мы уже сделали систему QR-кодов, которые можно считать и получить информацию об объекте и связи с Коста. Это 10 объектов в городе", - сказала Бибоева.

В числе таких мест: дом, где жил Коста Хетагуров, гимназия, где он учился, театр, где работал, дома, где жили его музы, места, где он любил бывать.

Поэт, публицист и живописец Коста Хетагуров, живший с 1859 по 1906 год, считается основоположником осетинской литературы и осетинского языка. Имя Коста Хетагурова носят улицы многих городов Северного Кавказа, госуниверситет во Владикавказе, музей осетинской литературы и другие культурные учреждения. 2019 год в Северной Осетии проходит под эгидой 160-летия Хетагурова.