Новая компания-подрядчик до конца года достроит дом для детей-сирот в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Многоквартирный дом в Пятигорске, часть квартир в котором получат 47 детей-сирот, построят до конца этого года. Подрядчик был признан банкротом, дом достроит новая компания, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.

"Губернатор Владимир Владимиров во вторник посетил строительную площадку многоквартирного дома на улице Пестова для размещения детей-сирот. Он рассчитан на 140 квартир, из которых 47 предназначены для детей-сирот. Завершение строительства запланировано на конец текущего года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прежний подрядчик объекта был признан банкротом, завершение строительства ведет новая строительная организация.

"Глава края обратил внимание подрядчика и администрации города на необходимость благоустройства прилегающей территории и строительства подъездной дороги к дому", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщали ранее в парламенте Ставропольского края, за 2015-2018 годы на приобретение жилья в регионе было выделено 1,6 млрд рублей. Новое жилье получили 1147 детей-сирот. По информации Минимущества края, в сводном списке детей-сирот, которые пока не реализовали свое право на жилье, находятся более 2,3 тыс. человек.