Почти 2 тыс. заключенных в СИЗО смогут проголосовать на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство московского управления ФСИН поможет 1,8 тыс. заключенных в СИЗО принять участие в голосовании на выборах в Мосгордуму. Об этом ТАСС сообщил во вторник ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний окажет помощь заключенным столичных СИЗО в реализации своего права голосовать на выборах в Мосгордуму. Глава управления Сергей Мороз дал распоряжение начальникам следственных изоляторов столицы оказать содействие всем заключенным-москвичам, изъявившим желание голосовать", - сказал Мельников.

По его словам, распоряжение было дано после межведомственного совещания, посвященного организации выборов в Мосгордуму 8 сентября. "В ходе совещания, членам комиссии и уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой стало известно, что из порядка 1800 арестантов, обладающих правом голоса, воспользоваться им смогут лишь 88 человек. После изучения законодательства и общения с экспертами у нас сложилось впечатление, что не до всех избирателей в СИЗО была доведена информация о том, что они могут написать заявление в свою территориальную избирательную комиссию, чтобы принять участие в голосовании. В связи с этим ОНК обратились к руководству московского ФСИН с просьбой исправить ситуацию", - сказал Мельников.

Он уточнил, что также право голоса есть у 601 человека под домашним арестом, при этом 274 уже изъявили желание принять участие в выборах.