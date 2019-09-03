Во Владикавказе в память о погибших в теракте в школе Беслана зажгли свечи

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 сентября. /ТАСС/. Акция "Свеча памяти. Беслан - мы помним…" прошла во вторник на площади во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

15 лет памяти. В Беслане вспоминали погибших при теракте в школе в 2004 году

"На площади Штыба прошла акция, посвященная Дню солидарности борьбы с терроризмом - "Свеча памяти. Беслан - мы помним…". Участники мероприятия почтили память жертв бесланской трагедии минутой молчания, зажгли свечи", - сказал собеседник агентства.

Горожане составили из свечей слово "Помним", школьники прочитали стихи о трагедии в Беслане. Также на площади выступил хор национальной песни под руководством Ольги Джанаевой.

Также вечером на мемориальном кладбище "Город ангелов" в Беслане, где похоронены погибшие в теракте, запустили светящиеся бумажные фонарики.

Первого сентября 2004 года отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 в Беслане, в это время там проходила праздничная линейка в честь Дня знаний. Террористы захватили более 1 тыс. человек, в том числе малолетних детей, и три дня удерживали заложников в школьном спортзале без еды и воды. Операция по освобождению началась 3 сентября. Погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. Погибли также 10 спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров.