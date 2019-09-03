В Дагестане вручат 20 тыс. юбилейных медалей к 20-летию разгрома боевиков в 1999 году

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана к 20-летию разгрома вооруженных бандформирований в 1999 году вручат 20 тыс. юбилейных медалей "20 лет разгрома международных бандформирований". Об этом сообщил во вторник первый вице-премьер республики Анатолий Карибов на совещании у главы Дагестана Владимира Васильева.

"На 20 августа текущего года было утверждено положение о юбилейной медали "20 лет разгрома бандформирований", определены категории лиц [для их вручения]. На прошлой неделе поступила первая партия медалей - 10 тыс. штук", - сказал Карибов. По его словам, в течение ближайшей недели будет завезена также вторая партия медалей в 10 тыс. штук.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, медали планируется вручить до празднования юбилейных мероприятий. "Большую часть из них будут вручать руководители муниципалитетов, на которые напали боевики в 1999 году", - уточнил собеседник агентства.

Глава Дагестана Владимир Васильев в августе этого года "в ознаменование 20-летия разгрома международных бандформирований, вторгшихся на территорию Республики Дагестан в 1999 году" подписал указ об учреждении юбилейной медали "20 лет разгрома международных бандформирований".

Как следует из документа, медалью будут награждены участники отрядов самообороны, "которые в соответствии решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан осуществляли свою деятельность в зонах проведения контртеррористических операций в период с августа по сентябрь 1999 года", иных лиц в соответствии с Положением об этой медали".

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.