Посольство РФ на Кубе призвало россиян на Багамах продолжать соблюдение мер безопасности

ГАВАНА, 4 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Гаване рекомендует российским туристам продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с прохождением урагана "Дориан" по территории Содружества Багамских Островов. Об этом сообщается во вторник в Twitter дипмиссии.

"Дориан" окончательно покинет архипелаг Содружества к вечеру 4 сентября. Посольство вновь призывает следовать указаниям представителей местных властей и не выходить раньше времени из убежища", - говорится в сообщении посольства. В случае нахождения на улице туристам ранее рекомендовали держаться как можно дальше от некапитальных строений, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.

Как ранее во вторник заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, из-за урагана "Дориан" в стране погибли не мене пяти человек. Около 13 тыс. строений было повреждено или разрушено.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган находится в 170 км к востоку от побережья Флориды и медленно, со скоростью 4 км/час, смещается в северо-западном направлении. Скорость ветра в его пределах достигает 49,17 м/сек.