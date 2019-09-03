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Климатический форум городов пройдет в Москве 4-5 сентября

По данным организаторов, на форуме планируется подписать соглашение со Всемирной организацией здравоохранения

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Третий Климатический форум городов состоится в Москве в парке "Зарядье" 4-5 сентября. Эксперты и представители власти обсудят тему выбросов в атмосферу, "зеленых" инвестиционных инструментов, устойчивого развития мегаполисов, сообщили ТАСС в оргкомитете.

4 сентября в работе форума примет участие заммэра Москвы Петр Бирюков. Планируется, что он выступит на сессии "Устойчивый город и климат. Вызовы и решения". 5 сентября на пленарной сессии "Климат и здоровье. Как выживать на климатических качелях" своим мнением поделится руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

Среди докладчиков форума - спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева, мэр итальянского города Савона Илария Каприоглио, руководитель программы "Среда для жизни и работы" Европейского центра ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья Дорота Яросинска, заведующий лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Наталья Рязанова.

Кроме того, 5 сентября на форуме департамент природопользования объявит победителей конкурса лучших практических решений в сфере климатических и экологических инициатив. На мероприятии пройдут воркшопы Агентства инноваций Москвы и Фонда инфраструктурных и образовательных программ, их участники будут вырабатывать "зеленые" решения в строительстве, создании циркулярной экономики, модернизации городской инфраструктуры.

По данным организаторов, на форуме планируется подписать соглашение со Всемирной организацией здравоохранения. Организатором форума выступило правительство Москвы.

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