Глава Дагестана предложил высадить аллеи памяти в честь 20-летия разгрома боевиков

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев предложил разбить в республике аллеи памяти в честь 20-летия разгрома вооруженных бандформирований в 1999 году.

"Мы в прошлом году начали общественную работу по озеленению, ее нужно продолжать. Теперь 20-летие [разгрома бандформирований] и, конечно, нужно же подумать, чтобы в год 20-летия появились аллеи возле памятных мест, возле школ, которым присвоены имена героев. Давайте посмотрим", - сказал он на еженедельном рабочем совещании в Махачкале.

По его словам, осенью 2019 года можно "практически у каждой школы, если этого нет, если возможно и будет поддержано жителями, посадить аллею памяти".

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.