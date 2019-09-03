МГИК обеспечит общежитием студентов рязанского филиала в случае его закрытия

РЯЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Московский государственный институт культуры (МГИК) готов предоставить общежитие студентам и преподавателям рязанского филиала, которые после его закрытия продолжат учебу и работу в головном вузе, а также обеспечит социальную поддержку. Об этом сообщил ТАСС ректор МГИК Арсений Миронов по итогам состоявшейся во вторник в Рязани встречи с сотрудниками и учащимися в Рязани.

"Всем студентам предложено перевестись в головной вуз. При этом абсолютно всем студентам будет предоставлено общежитие на бесплатной основе. Подчеркну, что при переводе рязанских студентов-платников в московский головной филиал для них будет сохранена цена обучения на уровне той, что была в рязанском филиале. Но главная наша задача - чтобы вместе со студентами в Москву из Рязани приехали их наставники, которые будут работать с ними и дальше, нацеливая на диплом", - заявил Миронов, добавив, что педагогам также будет предоставлено общежитие квартирного типа.

Он отметил, что на встрече многих студентов волновал вопрос их финансового благополучия после переезда в Химки, так как жизнь там дороже, чем в Рязани. "Институт предложит меры дополнительной социальной поддержки студентов и преподавателей. И, разумеется, из средств от приносящей доход деятельности будут установлены надбавки для преподавателей", - сказал ректор.

Для встречи с преподавателями и студентами рязанского филиала с Мироновым прибыли заведующие выпускающих кафедр головного вуза, доктора и кандидаты наук, профессоры. Консультации продолжатся в ближайшие дни.

Закрытие филиала

Как пояснил ТАСС ректор МГИК, решение о закрытии филиала в Рязани было принято ученым советом из-за аварийного состояния здания, где проходит учебный процесс. Речь идет о постройке 1958 года, здании бывшей партийной школы, где, по его словам, за всю историю ни разу не было ремонта. Руководство вуза заметило ухудшение в состоянии здания и после окончания прошлого учебного года инициировало проверку.

"По итогам проверки мы увидели, что состояние деревянных перекрытий кровли и стропильной системы резко ухудшилось, перекрытия и стропила не могут быть признаны работоспособными. Есть реальная опасность обрушения кровли, когда выпадет снег. Если под тяжестью льда и снега рухнет кровля, есть риск, что не выдержат и перекрытия этажей. <...> Члены ученого совета очень подробно обсудили этот непростой вопрос, и было принято решение: ничто не может оправдать угрозу жизни студентов, преподавателей и персонала", - подчеркнул Миронов.

По его словам, решение совета передано учредителю вуза - Министерству культуры РФ, которое должно вынести окончательный вердикт о судьбе филиала. "Ученый совет проголосовал за то, чтобы перенести учебный процесс в полном объеме, без каких-либо урезаний и "оптимизаций", в головной вуз. Если такое решение будет принято, мы гарантируем комфортный перенос учебного процесса на площадки головного вуза - комфортный и для преподавателей, и для обучающихся, и очников, и заочников", - сказал он.

Накануне директор филиала Александр Трушин на встрече со студентами сказал, что, по предварительным данным, этот семестр они смогут доучиться в Рязани, после чего им будет предложено перевестись в Москву. Тем, кто не примет предложение, будут предоставлены рекомендательные письма и обращения для поступления в другие учебные заведения.

Как сообщил Трушин, в 2018 году вуз получил средства на подготовку документации для проведения ремонта здания, которая сейчас находилась на завершающей стадии. Студенты рязанского филиала уже разместили в интернете петицию в адрес членов правительства РФ и Минкультуры и туризма Рязанской области против ликвидации вуза. За несколько часов обращение собрало более 500 подписей.

Согласно данным на сайте вуза, рязанский филиал МГИК - единственная образовательная организация высшего образования на территории Рязанской области, где есть необходимые условия для обучения профессиям в сфере культуры и искусства. В состав филиала входит факультет искусств и социально-культурных технологий, а также отделение дополнительного профессионального образования. Вуз готовит бакалавров по народной художественной культуре, режиссеров, хореографов, дирижеров, дизайнеров, библиотекарей и по другим специальностям. Филиал действует с 1980 года.