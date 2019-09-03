В Нью-Йорке открывается Неделя моды

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Нью-йоркская неделя моды, первое в череде четырех главных событий в индустрии дизайна одежды, открывается в среду. Согласно информации, размещенной на сайте мероприятия, показы коллекций сезона весна-лето 2020 продлятся до 11 сентября.

Несмотря на то, что официально неделя моды в Нью-Йорке открывается в среду, первые два дня будут отведены показам молодых дизайнеров и дизайнерских школ, выигравших возможность показать свои работы на неделе моды. Посетители смогут увидеть несколько благотворительных показов, а также демонстрацию некоторых образов, которые будут представлены на предстоящей Неделе моды в Конго (15-19 октября).

Основные показы начнутся в пятницу, 6 сентября. В течение нескольких дней посетителям будут представлены свежие коллекции одежды от дизайнерских домов, основанных такими дизайнерами, как Том Форд, Джереми Скотт, Каролина Эррера, Томми Хилфигер, Ральф Лорен, Марк Джейкобс, Майкл Корс, Гельмут Лэнг, Кейт Спейд (1962-2018), Ребекка Минкофф, Филлип Лим, Тори Берч. Свои новые коллекции представят публике модные дома Longchamp, Сoach, Staud и другие.

Неделя моды в этом году пройдет впервые после избрания 58-летнего модельера Тома Форда председателем некоммерческой организации Совет модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America - CFDA). Форд получил широкую известность, заняв в 1994 году должность креативного директора итальянского бренда Gucci. До него в CFDA 13 лет председательствовала американка Диана фон Фюрстенберг.

Вслед за Нью-Йорком Неделя моды будет проведена в Лондоне (12-17 сентября), Милане (18-23 сентября) и Париже (23-30 сентября).