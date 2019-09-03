"Известия": в программу обучения педагогов могут ввести интернатуру

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Интернатура для педагогов может быть введена в программу обучения профильных вузов, сообщила в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в Минпросвещения РФ.

По данным издания, предложение о введении педагогической интернатуры первоначально выдвинул Общероссийский профсоюз образования. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила рассмотреть инициативу. Источник также отметил, что в министерстве назвали идею "дискуссионной", вопрос о введении интернатуры будут обсуждать в сентябре на заседании комитета по реализации нацпроекта "Образование".

В Министерстве науки и высшего образования РФ на запрос издания не ответили.

Отмечается, что интернатура уже существует в Уральском и Красноярском педагогических университетах. Практические занятия студентов в школах проводят на старших курсах, то есть длительность обучения не меняется. В университетах также добавили, что интернатура никак не влияет и на стоимость обучения.

Профессор факультета педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета Олег Баксанский сообщил изданию, что существующую педагогическую практику в вузах, которая предполагает работу в школе или в детском лагере в течение нескольких недель, нельзя считать удовлетворительной. По его мнению, она не дает опыта и не формирует требуемых компетенций. "Поэтому в подготовке педагогов интернатура должна иметь такое же значение, как и практика при подготовке врача", - приводит издание слова Баксанского.