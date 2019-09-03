В США суд отказался закрыть дело, объединяющее сотни исков к фармацевтическим компаниям

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд Северного округа штата Огайо отказался отменить судебный процесс, на котором, как ожидается, будут рассмотрены сотни исков к компаниям, обвиняемым в том, что они несут ответственность за рост числа передозировок опиоидными препаратами в США. Об этом говорится в постановлении судьи Дэна Полстера, поступившем во вторник в электронную базу суда.

В течение последних двух лет примерно 2 тыс. исков были поданы по всей стране к целому ряду работающих в США крупных компаний, занимающихся производством или продажей медицинских препаратов. В их числе Johnson&Johnson, Purdue Pharma, CVS Health, Walmart, а также многие другие. В роли истцов выступили частные лица, представители городов и округов, а также различные общественные организации. Указанные компании были обвинены в том, что они в той или иной степени несут ответственность за так называемый опиоидный кризис в США, из-за которого за последние 20 лет погибли, предположительно, не менее 400 тыс. человек. В декабре 2017 года федеральная коллегия судей поручила Полстеру проводить разбирательство по большей части указанных исков в рамках одного дела.

Во вторник Полстер отклонил несколько ходатайств, поданных компаниями. Они добивались того, чтобы суд вынес решение в их пользу без проведения процесса и закрыл дело. На данный момент планируется, что разбирательство начнется 21 октября. Как отмечается в постановлении судьи, истцы представили достаточно доказательств для проведения процесса.

Компании, которые выступают в роли ответчиков, в частности, обвиняются в том, что они не предприняли достаточных мер, чтобы уведомить покупателей о том, как легко вырабатывается привыкание к произведенным или проданным ими опиоидным препаратам, к какому вреду для здоровья это может привести. По мнению истцов, это одна из причин роста числа передозировок с летальным исходом в стране. Разбирательство проходит в штате Огайо, в частности, потому, что в нем было особенно много таких случаев.

Некоторые из компаний, к которым были поданы иски, уже выразили готовность к досудебному урегулированию, предполагающему выплату многомиллиардных штрафов и компенсаций. Полстер также уже не раз отмечал, что выступает за достижение договоренности между истцами и ответчиками.