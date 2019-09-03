Минздрав может вскоре включить в календарь прививок вакцинирование еще от трех инфекций

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Перечень прививок, входящих в национальный календарь, планируется расширить вакцинированием против ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций. Минздрав РФ рассчитывает, что это будет возможно уже в течение двух-трех лет, сообщил заместитель главы министерства Сергей Краевой в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, в рамках Восточного экономического форума.

"Мы рассматриваем расширение календаря, и это касается даже трех инфекций: ротавирусная инфекция - та, которая дает 45-50% всех острых кишечных инфекций, требующих госпитализации у детей до пяти лет, ветряная оспа, и мы еще рассматриваем гемофильную инфекцию. В настоящее время подлежат вакцинированию только дети из групп риска, ослабленные дети", - сказал замминистра.

Он уточнил, что иммунизацию от гемофильной инфекции планируется распространить на всех детей в возрасте до пяти лет.

"По нашему опыту, от 35% до 55% всех гнойных, бактериальных менингитов, воспалений легких, бронхитов - это как раз результат гемофильной инфекции. Это инфекция, которая требует управляемого контроля, то есть вакцинации", - пояснил Краевой.

При этом отмечается, что главным критерием расширения национального календаря прививок является наличие собственной базы данных иммунобиологических препаратов. По словам Краевого, Минздрав по данному вопросу ведет работу совместно с Минпромторгом и отечественными фармацевтическими компаниями. "Идет работа по локализации производства данных вакцин. Рассчитываем, что в течение двух-трех лет, когда появятся отечественные вакцины, они тоже будут включены в национальный календарь и он будет расширен", - рассказал он.

Кроме того, в Минздраве создана специальная группа экспертов, которая рассматривает возможность включения в календарь вакцины против вируса папилломы человека. Однако пока сложным остается вопрос отечественного производства этого препарата. "Если же у нас не будет такого производства, то мы можем попасть в тяжелую ситуацию, которая наблюдалась в течение двух предыдущих лет с вакциной от полиомиелита. Поэтому мы сейчас работаем по двум направлениям: с одной, это оценка значимости экспертами данной прививки для здоровья населения, с другой - локализация производства вакцины от вируса папилломы человека в нашей стране", - заключил он.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.