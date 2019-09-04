ВЦИОМ: россияне стали реже подавать милостыню, но чаще идут в волонтеры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Только четверть россиян сейчас готова подавать милостыню, тогда как 10 лет назад подавать была согласна треть жителей страны. При этом больше людей идут в волонтеры или участвуют в благотворительных акциях, говорится в исследовании ВЦИОМ, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Меняется формат благотворительности: россияне стали реже подавать милостыню (24% против 30% в 2017 [году], 32% в 2009-м, 36% - [в] 2007-м)", - отметили авторы опроса. При этом, по данным ВЦИОМ, увеличилась доля работавших волонтерами в больницах, домах престарелых или социальных службах (9%), а также участвовавших в организации или посещавших благотворительные акции - концерты, выставки, аукционы (10%).

Всего же за последние пять лет 69% россиян хотя бы раз принимали участие в благотворительности. Самыми частыми формами помощи стали передача вещей и игрушек в детские дома или дома престарелых (30%) и внесение средств на счет людям, нуждающимся в лечении (26%). Кроме того, россияне переводили деньги на счета благотворительных организаций и фондов (20%).

"Каждый пятый из тех, кто занимается благотворительностью, делает это на постоянной основе - 19%, этот показатель почти не изменился за последние 10 лет (20% в 2009 [году])", - подчеркнули авторы исследования. "При этом регулярно благотворительностью занимаются преимущественно россияне в возрасте 35-44 лет (24%), а эпизодически - молодые люди в возрасте 25-34 лет (65%) и 45-59-летние (63%)", - следует из исследования.

Только 17% респондентов участвовали в благотворительности за последние пять лет лишь однажды, а две трети россиян - 68% - заявляют о готовности принимать участие в благотворительной деятельности.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", посвященный отмечаемому 5 сентября Международному дню благотворительности, был проведен 2 сентября 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.