Роспотребнадзор: план дополнительной вакцинации от кори выполнен более чем на 90%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Более 90% плана дополнительной иммунизации населения от кори в России выполнено с начала кампании 1 апреля. За последние два месяца вспышек кори в стране не зарегистрировано, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"На сегодняшний день процент выполнения [плана по прививкам от кори] составил 92%, то есть практически всех мы привили. В течение двух месяцев у нас практически нет заболеваемости. Нет вспышечной заболеваемости, это хороший результат", - сказала она.

Попова пояснила, что в группе тех, кому еще предстоит пройти вакцинацию - мигранты. "При том, что вокруг РФ уровень заболеваемости крайне высок, мы будем продолжать эту работу", - добавила она.

Дополнительная вакцинация против кори стартовала в стране 1 апреля для тех, кто не имеет прививок или не владеет сведениями о том, получал ли их в детстве. По данным Роспотребнадзора, в основном прививки должны получить взрослые, в том числе свыше 100 тыс. мигрантов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.