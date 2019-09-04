ДВФУ будет готовить кадры для якутской угледобывающей компании "Колмар"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) организует подготовку кадров для угледобывающей компании "Колмар", которая является резидентом территории опережающего развития "Южная Якутия". Соответствующее соглашение между вузом, компанией и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Подписание соглашения открывает новые возможности. Это эффективная совместная работа по развитию кадрового потенциала, совершенствованию практико-ориентированной подготовки, повышению квалификации специалистов, нацеленная на успешную реализацию важнейших проектов угольной отрасли", - сказала после церемонии подписания председатель совета директоров АО "Колмар Груп" Анна Цивилева.

По словам ректора вуза Никиты Анисимова, "выпускники ДВФУ будут уверенно трудоустраиваться в компании, развивать экономику региона и Дальнего Востока в целом".

Цивилева уточнила, что компания испытывает острый дефицит в квалифицированных кадрах, сотрудничает с колледжами и вузами Якутии. "Колмар" планирует создать в регионе до 8 тыс. рабочих мест к началу 2021 года. Компанией совместно с АРЧК и правительством республики разработан план кадрового обеспечения компании до 2022 года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.