Программу трудовой мобильности планируют запустить в Якутии в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Программа трудовой мобильности для привлечения кадров начнет действовать в Якутии в 2020 году, сообщил журналистам в среду на полях Восточного экономического форума гендиректор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) Сергей Ховрат.

"Программа будет запущена в Якутии с 2020 года. Республика согласилась на соответствующее софинансирование, однако большая часть поступит из федерального бюджета. На сегодняшний день осталось, чтобы средства были заложены в федеральном бюджете. Со следующего года программа стартует", - сказал он, отметив, что программа позволить снизить издержки компаний на привлечение кадров.

Программа "Трудовая мобильность" действует в РФ с 2015 года. Она позволяет бизнесу компенсировать часть затрат на привлечение специалистов из других регионов страны - из субъектов РФ с избытком рабочей силы в субъекты с ее дефицитом. Переезжающий сотрудник получает от компании, с которой подписывает трехлетний трудовой договор, компенсацию стоимости переезда и переобучения, полное или частичное решение проблемы найма жилья, социальный пакет.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.