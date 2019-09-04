Скворцова сообщила о закупке 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России "Фризиума"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Московский эндокринный завод закупил порядка 10 тыс. упаковок незарегистрированного в России противосудорожного препарата "Фризиум", сообщила в среду журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.

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"Сами препараты, о которых мы говорили, уже закуплены. Мы на месте не стоим. 10 тыс. упаковок уже приобретены Московским эндокринным заводом", - сказала она.

Ранее министр сообщала, что потребность в этом препарате в России испытывают примерно от 2 до 3 тыс. детей, страдающих эпилепсией.

Скворцова напомнила, что Минздрав планирует восстановить регистрацию препарата на территории РФ. "Мы постараемся с помощью наших административных возможностей сопровождения все процессы провести очень организованно в максимально короткие сроки", - добавила министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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