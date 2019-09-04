Терапевтический корпус больницы в Струнино сдадут в эксплуатацию на месяц раньше срока

ВЛАДИМИР, 4 сентября. /ТАСС/. Сдать в эксплуатацию терапевтический корпус больницы в Струнино во Владимирской области, капремонт которой проводится после обращения жителей города к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, планируется на месяц раньше запланированного срока. В ноябре специалисты начнут прием пациентов, сообщил ТАСС в среду директор департамента здравоохранения администрации региона Алексей Мозалев.

"По дорожной карте, объекты, которые входили в ремонт - два корпуса основных - должны быть сданы в декабре 2019 года. Сейчас уже есть понимание, что терапевтический корпус будет закончен в ноябре. Этот корпус очень важен с позиции размещения там терапевтического отделения и возможности открытия онкологического подразделения", - сказал Мозалев, отметив, что к ноябрю начнется прием пациентов.

Он уточнил, что сейчас с опережением идет ремонт в главном, акушерско-гинекологическом корпусе больницы, а также в подсобных помещениях. Кроме того, завершен ремонт еще двух корпусов на территории больничного городка.

7 июня 2018 года жители Струнина пожаловались на качество медобслуживания в городе на прямой линии, глава государства поручил провести капремонт (реконструкцию) зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине и детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав РФ, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и действующему на тот момент губернатору региона Светлане Орловой. 25 декабря 2018 года губернатор Владимир Сипягин обратился в Минздрав РФ с просьбой перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года. Детская поликлиника начала прием пациентов 21 января 2019 года.

Струнинская больница была построена в начале 20-х годов XX века, а в апреле 2015 года ее присоединили к Александровской центральной районной больнице.