Российские военные подарили школе в Алеппо 350 школьных наборов

АЛЕППО /Сирия/, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные привезли 350 школьных наборов во вновь открывшуюся во вторник школу в районе Кади-Аска на востоке Алеппо, которая сильнее других пострадала в ходе боев за освобождение города в конце 2016 года. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Харламов.

"Мы встретились с директором и учителями школы [в Кади-Аска] и поняли, что детям нужны рюкзаки и канцелярские принадлежности. Все это мы и привезли - 195 школьных наборов для мальчиков и 155 - для девочек", - сказал Харламов.

"Наша школа открылась после большого перерыва. Вы видите: вокруг очень много разрушенных домов, но восстановлением школы власти занимались в первую очередь. Спасибо, что и Россия помогает нам в восстановлении мирной жизни", - сказал директор учебного заведения Абдель Карим Маид.

На праздничной линейке с концертом первоклассникам показали спектакль о ценности знаний, подготовленный детьми из старших классов. В постановке говорится и о финансовом поощрении отличников. Такой указ подписал два года назад Башар Асад: 10 тыс. сирийских фунтов в месяц для младших школьников и 15 тыс. - для старшеклассников.

Ранее российские военные к началу учебного года подарили более 100 школьных наборов детям-сиротам, которые учатся в городе Сайедная в окрестностях Дамаска. Общеобразовательная школа под патронатом одного из самых известных на Ближнем Востоке монастырей работает с 1953 года. В ней обучаются 250 девочек в возрасте от семи до 17 лет, многие из которых остались без родителей в годы войны.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. Эта структура входит в состав Минобороны РФ. В ее задачи включены заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.