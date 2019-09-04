Walmart и Kroger попросили покупателей не носить открыто оружие в их магазинах

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Официальные представители торговых сетей Walmart и Kroger, которые входят в число крупнейших в США, просят покупателей воздержаться от открытого ношения оружия в их магазинах, даже если местные законы это разрешают. Об этом говорится в заявлениях, распространенных во вторник данными компаниями.

"Kroger с уважением обращается к клиентам с просьбой больше не носить открыто огнестрельное оружие в наших магазинах, если только это не сотрудники правоохранительных органов", - отметили в компании, напомнив, что ранее руководство Kroger приняло решение полностью прекратить торговлю огнестрельным оружием.

Представители Walmart обратились к клиентам с аналогичной просьбой. Кроме того, во вторник компания заявила, что намерена прекратить продажу ряда видов боеприпасов. Она также сообщила, что более не намерена продавать пистолеты в штате Аляска. На данный момент это единственный штат, где в магазинах Walmart продаются пистолеты. Обе компании также отметили, что призывают представителей властей принять меры в сфере контроля над оборотом оружия в стране.

Согласно данным выступающего за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США Центра имени Габриэль Гиффордс, в настоящее время открытое ношение пистолетов в общественных местах запрещено в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Южная Каролина, Иллинойс, Флорида, а также в столичном округе Колумбия. В других штатах приобретенные легально пистолеты разрешено носить открыто при наличии лицензии, при выполнении ряда требований, либо без каких-либо условий.