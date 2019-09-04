Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом

"Составленный Росгидрометом Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2018 году включает 22 города с общим числом жителей 5,1 млн человек. В данный список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14", - говорится в докладе.

В список городов вошли: Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Отмечается, что в список за 2018 год впервые попали такие города, как Искитим и Абакан, а после длительного перерыва - Ангарск. При этом в Искитиме за последние пять лет наблюдается рост концентраций всех основных загрязняющих веществ.

В докладе также отмечается, что все города, представленные в списке, расположены в азиатской части России. Что касается отраслевой специализации населенных пунктов с самым загрязненным воздухом, то в семи из представленных городов расположены предприятия черной, цветной и алюминиевой промышленности. В стольких же городах находятся предприятия машиностроения, а также химической и нефтеперерабатывающей промышленности. В девяти городах находятся объекты лесной и деревообрабатывающей промышленности. В пяти городах основным источником выбросов является предприятия топливно-энергетического комплекса. Объекты угольной и горнодобывающей промышленности расположены в четырех городах, а в трех - предприятия целлюлозно-бумажного производства.