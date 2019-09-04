Роскачество проверит органические продукты и клубничные йогурты

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Роскачество намерено в ближайшее время проверить самые популярные у россиян органические продукты, а также клубничные йогурты. Об этом сообщил руководитель организации Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В самое ближайшее время мы выходим на исследование органической продукции. Мы должны определить, это лишь надпись "органика" на упаковке и маркетинг или это действительно продукция с отсутствием антибиотиков, пестицидов, гербицидов, ГМО", - сказал Протасов.

Для исследования были выбраны несколько категорий, популярных у людей, придерживающихся здорового образа жизни: мука, чай, овсянка, хлебцы и макароны, отметил он. В дальнейшем этот список будет расширяться.

Кроме того, специалисты Роскачества по запросу потребителей проверят клубничный йогурт. Одна из целей исследования - определить, действительно ли этот продукт является полезным.

"Мы в ближайшее время проведем исследование клубничных йогуртов. Здесь важно посмотреть на содержание сахара, действительно ли это полезная продукция", - сообщил собеседник агентства.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.