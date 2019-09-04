В школах и вузах РФ пройдут "уроки трезвости", популяризующие ЗОЖ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Уроки трезвости", призывающие к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и отказу от алкоголя и наркотиков, с начала учебного года стартуют в средних и высших учебных образовательных учреждениях РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального проекта "Трезвая Россия", который является инициатором уроков.

"В этом году команда федерального проекта проведет профилактические мероприятия в более чем 50 регионах России. Еще в шести регионах "уроки трезвости" пройдут на системном уровне в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве между проектом и регионами: Удмуртия, Псковская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Башкортостан, Якутия", - сообщили в пресс-службе.

Для проведения уроков специалисты "Трезвой России" совместно с Московским институтом психоанализа при поддержке Общественной палаты РФ создали специальный видеофильм и разработали к нему методическое пособие для профилактической работы с подростками и молодежью. Программа, которая имеется в распоряжении ТАСС, также включает в себя упражнения, направленные на формирование ценностей здорового образа жизни.

"Уникальность программы "урок трезвости" заключается в ее специально разработанном инновационном подходе, способным захватить внимание каждого подростка и увлечь молодежь идеями трезвости. <...> В целом, я думаю, мы разработали отличный вектор по развитию работы в системе координат адаптированной к детской и молодежной психологии", - приводятся в пособии слова руководителя проекта Султана Хамзаева.

Федеральный проект "Трезвая Россия" реализуется с 2012 года. Его цель - содействие диалогу между органами государственной власти, общественными и религиозными организациями для разработки комплексного подхода к решению проблемы наркомании и алкоголизма в РФ.