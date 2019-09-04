Более 50 человек поучаствовали в интернет-акции в честь основоположника осетинского языка

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Более 50 человек из разных городов и стран присоединились к интернет-проекту, приуроченному к 150-летию со дня рождения основоположника осетинской литературы и языка Коста Хетагурова. Участники на камеру прочли его стихотворение "Завещание" и выложили записи в сеть, сообщила ТАСС замдиректора по краеведческой работе Национальной научной библиотеки Республики Северная Осетия - Алания Ирина Бибоева.

"Мы проводим международную интернет-акцию "Завещание всем народам Земли". Суть ее заключается в том, что люди из разных городов и стран записывают на видео, как они на своем языке в своем городе читают стихотворение "Завещание" Коста Хетагурова. Стихотворение уже прочитали более 50 человек", - сказала Бибоева.

"Завещание" прочли участники из Якутии, Испании, Франции, Азербайджана и Армении, также к акции присоединился глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Акция продлится до 15 октября, когда будут отмечать юбилей. После этого планируется издать книгу о деятеле с созвучным проекту названием.

2019 год в Северной Осетии проходит под эгидой празднования 150-летия со дня рождения Хетагурова. Имя поэта, публициста и живописца Хетагурова (1859-1906 годы) носят улицы многих городов Северного Кавказа, госуниверситет во Владикавказе, музей осетинской литературы и другие культурные учреждения.