Минтруд поддержал идею увеличить до трех лет включаемый в стаж декретный отпуск

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития РФ считает справедливым и обоснованным предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии, говорится в официальном письме за подписью замглавы Минтруда Андрея Пудова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением включать 1,5 года ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей вне зависимости от количества детей в семье (сейчас это ограничивается четырьмя детьми). Он просил рассмотреть этот вопрос при работе над поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева относительно возможности увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в трудовой стаж.

"Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания с учетом того, что в РФ период отпуска по уходу за ребенком составляет три года, при этом значительная часть граждан реализует данное право в силу различных причин и обстоятельств. В этой связи реализация подобного мероприятия предоставит таким гражданам гарантии на включение периода ухода за ребенком в полном объеме в страховой стаж в целях их дальнейшего пенсионного обеспечения, как для права на получение страховой пенсии, так и для определения ее размера", - говорится в письме Минтруда.

По мнению министерства, реализация данной инициативы может усовершенствовать и усилить систему социальной поддержки семей с детьми, а также улучшить демографическую ситуацию в стране.

При этом, как подчеркивается в документе, на рабочем совещании в министерстве в середине мая представитель Министерства финансов озвучил мнение, что увеличение периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж, потребует значительного увеличения ассигнований федерального бюджета, которые не предусмотрены ни на 2019 год, ни на плановый период 2020-2021 годов. Также, по его словам, положительный эффект от реализации инициативы сейчас затронет в основном лиц старшего поколения, которые уже являются получателями пенсий. Таким образом, как говорится в письме Минтруда, Министерство финансов считает нецелесообразным направление дополнительного объема ассигнований на указанные цели, поскольку "предлагаемые меры нельзя назвать тем мотивирующим фактором, который способен улучшить демографическую ситуацию в стране".

В конце апреля Медведев поручил проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж. Премьер-министр отмечал, что такая мера потребует порядка 80 млрд рублей, поэтому нужно взвесить и финансовый, и социальный аспект этой идеи.