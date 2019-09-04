Минприроды: всех оставшихся в бухте Средняя белух выпустят до начала зимы

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Белух, содержащихся в бухте Средняя в Приморье, выпустят до наступления зимы, сообщил ТАСС глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"До начала зимы [выпустят]", - сказал Кобылкин, уточнив, что сейчас в бухте находятся 75 белух.

С лета 2018 года в бухте Средняя в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Затем трех косаток выпустили 16 июля, еще трех - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.