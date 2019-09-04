Скворцова: около 90% пациентов с ВИЧ в ДФО будут охвачены специальной терапией к 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Порядка 90% пациентов с ВИЧ-инфекцией, проживающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), будут обеспечены антиретровирусной терапией к 2020 году. Об этом сообщила на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Нет проблем с охватом антиретровирусной терапией. Сейчас [охват] уже 69%, последний квартал этого года будет уже 75%. На будущий год мы выйдем уже на рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения 90%", - сказала министр.

По данным Минздрава, число зарегистрированных случаев ВИЧ в России на конец 2018 года превысило 896 тыс. против 871 тыс. в конце 2016 года. В 2011-2016 годы ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%.

В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщили ранее, что в России за 31 год умерли почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных. Наиболее распространен вирус в 23 субъектах РФ. В частности, в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.