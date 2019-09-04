Программу по профилактике и противодействию экстремизму примут в Дагестане в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана готовит республиканскую программу по профилактике и противодействию экстремизму. Принять ее планируется до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава министерства Энрик Муслимов.

"Министерству поручено подготовить государственную программу по профилактике и противодействию экстремизму. В республике реализуется комплексная программа по противодействию идеологии терроризма. В этом году будет принята программа по профилактике и противодействию экстремизму, реализация которой предусмотрена в 2020 году с соответствующим финансированием, его объемы уточняются", - сказал Муслимов.

Он пояснил, что программа предусматривает информационную работу, мониторинг в сети. "Это мероприятия в образовательных учреждениях, в религиозной среде, сфере межнациональных отношений ... и так далее. Все эти мероприятия, так или иначе, проводились и ранее, теперь они будут систематизированы в одной государственной программе", - отметил министр.

"Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы" была принята в январе 2018 года. Ее основной целью стало снижение уровня радикализации различных групп населения, формирование атмосферы неприятия идеологии экстремизма, терроризма в республике.