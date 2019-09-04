В Махачкале приобрели 40 новых машин для вывоза мусора

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Махачкале приобрел 40 новых мусоровозов. Больше половины из них уже приступили к работе, остальные в скором времени прибудут в Дагестан, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"40 машин оплатили, региональный оператор. 22 новых мусоровоза привезли, еще 15 сейчас уже идут сюда. Региональный оператор покупает и устанавливает новые баки, сам обустраивает площадки муниципальным образованиям", - сказал Карачаев, добавив, что всего в Махачкале в настоящее время работает порядка 80 мусоровозов.

По его словам, в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике создано 800 рабочих мест, работают четыре региональных оператора. При этом министр отметил, что до начала реформы в регионе складывалась сложная ситуация в этой сфере.

"Настолько была ситуация запущенная, что я думал, будет намного сложнее, чем есть на самом деле. Я вижу <...>, что мы идем по правильному пути, мы эту задачу выполним и систему выстроим", - сказал собеседник агентства.

В России реформа обращения с твердыми коммунальными отходами началась 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами регионов по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.