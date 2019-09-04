Генконсул США во Владивостоке на ВЭФ подружился с роботом

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок во время пребывания на полях V Восточного экономического форума (ВЭФ) подружился с роботом, представленным на одном из стендов. Об этом в среду сообщается на официальной странице консульства во Владивостоке в социальной сети Facebook.

"Для меня большая честь представлять дипломатическую миссию США в России на Пятом Восточном Экономическом Форуме. Одна из главных задач дипломата - заводить друзей. В павильоне Дальневосточного Фонда высоких технологий мне удалось подружиться с вот этим парнем по имени Promobot!", - приводится в опубликованном сообщении слова Луиса Кришок.

Отмечается также, что в планах генконсула встречи с представителями правительственных кругов, бизнесменами, дипломатами и журналистами.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.