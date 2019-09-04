Курорты Кубани с начала года посетили более 13,5 млн туристов

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов, сообщил в среду ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев.

В июле 2018 год сообщалось, что на курортах Краснодарского края с начала лета отдохнули около 4,6 млн человек, турпоток был выше, чем за аналогичный период 2017 года на 10%, это было связано с проведением в Сочи матчей чемпионата мира по футболу.

"С начала года курорты Краснодарского края посетили свыше 13,5 млн человек, из них 10,5 млн - летом, и это показательный для нас результат, потому что в этом году Кубань была центром притяжения для туристов сама по себе, и на приток туристов не влияло проведение мировых спортивных событий. Это говорит о том, что мы развиваем курорты Кубани в верном направлении. Кстати, рост турпотока мы видим не только на побережье. Лабинский, Апшеронский и Мостовский районы с каждым годом становятся более востребованными среди отдыхающих", - сказал глава региона.

Он добавил, что для поддержания интереса к региону среди отдыхающих разрабатывают новые комплексные туры, развивают событийный туризм, расширяют географию авиаперелетов - в 2019 году прямым авиасообщением с курортами края обеспечены такие города, как Владикавказ, Воронеж, Саранск, Брянск, Иваново, Калуга и Астрахань. В Краснодарском крае 70 гостиниц и отелей предоставляют туристам услуги по системе "все включено", непрерывно продолжается работа по благоустройству пляжей и прибрежных территорий, пляжи самых популярных курортных городов, таких как Анапа, Геленджик и Сочи, оборудованы беспроводным интернетом.

"В этом году мы предприняли еще один важный шаг в развитии курортных территорий - законодательно ограничили высотное жилищное строительство на расстоянии 500 м от линии моря. Если мы хотим развивать экономику курортных городов, то должны создавать соответствующую инфраструктуру - строить новые гостиницы, санатории, дома отдыха, а не превращать территории в очередные спальные районы", - отметил Кондратьев.

Турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году, для этого в крае созданы максимально комфортные условия для отдыха.