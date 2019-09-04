В Сенате Казахстана поддержали инициативу ООН о создании сети женских организаций в Азии

НУР-СУЛТАН, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Дарига Назарбаева провела встречу со спецпредставителем генерального секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман. Назарбаева поддержала инициативу ООН о создании сети женских организаций в Центральной Азии, сообщила пресс-служба Сената Казахстана в среду.

"Казахстан вносит большой вклад в дело мира, стабильности и безопасности. Мы очень ценим это. Всегда видим активное участие вашей страны в важных стратегических проектах. Поэтому сейчас хотели бы, чтобы Казахстан принял участие в создании сети женских организаций стран Центральной Азии. Меня на это вдохновили вы, когда провели региональную конференцию по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане", - сказала Герман, обращаясь к Назарбаевой.

Со своей стороны Назарбаева высказалась в поддержку этой инициативы. "Безусловно, расширение участия женщин в государственном управлении, экономической и социальной жизни необходимо всемерно поддерживать и поощрять. В этом году наша палата также пополнилась сенаторами-женщинами. Это очень хорошо, но мы не намерены на этом останавливаться - в нашей стране создание эффективных социальных лифтов для женщин является одним из приоритетов", - подчеркнула председатель Сената.

В ходе встречи была также затронута молодежная проблематика. По словам Герман, в Центральной Азии сегодня более 50% населения составляют молодые люди в возрасте до 29 лет. Поэтому в этом году под эгидой ООН создается центр по поддержке развития превентивной дипломатии среди молодежи Центральной Азии и Афганистана.