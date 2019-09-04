Минздрав заявил о стабилизации ситуации с поставкой в регионы вакцины от бешенства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Поставки предназначенной для выработки иммунитета против бешенства антирабической вакцины, перебои с которыми наблюдались ранее в отдельных регионах, на данный момент проходят в соответствии с графиком. Об этом сообщил в среду замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство России ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в ряде субъектов РФ есть проблемы с доступностью вакцины против бешенства. В августе пресс-служба Минздрава России заявила, что производитель полностью возобновил поставки в регионы. До конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных к объявлению аукционов планировалось отгрузить в субъекты более 300 тыс. доз препарата.

"Сейчас эта вакцина уже поставляется в соответствии с графиком. На данный момент все субъекты должны быть обеспечены вакциной в достаточном количестве. Если где-то есть сложности с антирабической вакциной, то это, скорее всего, результат несвоевременной закупки и ошибок логистики. Мы помогаем регионам это преодолеть", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

Замминистра пояснил, что дефицит антирабической вакцины в некоторых регионах был связан с тем, что "у основного производителя - Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М. П. Чумакова - возникли задержки в сертификации вакцины".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.