В РВИО заявили, что в Болгарии забывают о вкладе СССР в освобождение страны от нацизма

Накануне МИД Болгарии выступил с официальным заявлением в связи с проведением в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, в котором говорится о том, что "щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полвека репрессий, удушающих гражданскую совесть, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов, происходящих в развитых европейских государствах".

"Вряд ли Болгария существовала бы сегодня как независимое государство, если бы не ее освобождение от профашистского режима в 1944 году Красной армией. Болгария входила в фашистский блок, помогала Адольфу Гитлеру в оккупации Югославии и Греции, содержала на своей территории немецкие войска и снабжала различными продуктами и материалами нацистскую армию. Неужели Болгария хочет пересмотра итогов войны? Тогда и условия отношения к ней также могут быть пересмотрены. Историческая слепота никогда не способствовала нормальному развитию общества", - сказал Мягков в среду ТАСС.

Он напомнил, что СССР оказал большую помощь в восстановлении болгарской экономики, а жители страны плечом к плечу с красноармейцами освобождали свою родину от нацизма, и попытки забыть это являются предательством.

"Болгарскому руководству стоит вспомнить, как встречали в сентябре 1944 года Красную армию на болгарской территории хлебом и солью, какую огромную экономическую помощь оказал СССР Болгарии в военное и послевоенное время, что болгары и советские солдаты сражались вместе в 1944-1945 годах. Забыть это - значит предавать память своих предков. РВИО уверено, что абсолютное большинство болгар считает сегодня Красную армию именно армией-освободительницей. Но нам надо постоянно напоминать европейцам, в том числе болгарам - нашим братьям, что именно Советский Союз внес решающий вклад в Великую Победу. Состояние войны СССР с Болгарией продлилось всего несколько дней, и ни один советский солдат не погиб от болгарской пули. Это действительно было проявление нашего братства и искренней дружбы между народами", - отметил историк.