Голодец назвала российское образование в сфере искусства лидирующим в мире

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Россия занимает лидирующие позиции во всем мире в области образования в искусстве. В их числе консерватории, художественные учебные заведения, хореографические училища и центральные музыкальные школы, заявила в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец на Восточном экономическом форуме.

"Россия - одна из стран, которые занимают ведущие, лидирующие позиции во всем мире в области образования в искусстве. Наши консерватории устойчиво входят в число лучших консерваторий мира, наши художественные учебные заведения тоже занимают всегда топовые позиции", - сказала вице-премьер на сессии "Культурные люди - реализация проектов по повышению интеллектуального и культурного уровня образования".

По ее словам, Московская консерватория им. Чайковского входит в 25 ведущих учебных заведений сферы в мире. "В наших училищах учатся дети - вчера мы открывали учебный год в Московской академии хореографии - 16 стран мира: и США, и Япония, и страны Латинской Америки. Люди приезжают к нам со всех концов мира. Это огромный конкурс и, соответственно, потребность в этом образовании", - уточнила она журналистам на полях ВЭФ.

Голодец отметила, что Россия должна продолжать поддерживать стандарты высокого уровня образования в сфере культуры, которые сложились ещё в советское время. "Мы понимаем, как важно привести ребенка впервые в театр, в музей, на выставку и на понятном для него языке рассказать, пояснить, дать впечатления именно в самом раннем возрасте. И для этого мы стремимся изменить систему общего культурологического образования и просвещения", - подчеркнула вице-премьер.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.