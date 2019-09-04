Метеорологическое управление Южной Кореи предупредило о приближении мощного тайфуна

СЕУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Первый осенний тайфун, обычно приносящий крупный ущерб, приближается к Корейскому полуострову. Об этом сообщило в среду национальное метеорологическое управление Республики Корея.

Два дня назад тайфун "Линлин" обрушился на китайский остров Хайнань, став причиной жертв и разрушений. Ожидается, что в субботу утром он достигнет западной части южнокорейского острова Чеджудо. Далее тайфун поднимется севернее в Желтом море, а к ночи накроет север столичной провинции Кёнгидо.

На большей территории Южной Кореи еще до приближения тайфуна ожидаются сильный ветер и дожди. 4 и 5 сентября в центральных районах страны и на острове Чеджудо прогнозируются осадки до 200 мм.

В 2010 году осенний тайфун, возникший примерно в это же время и проходивший по схожему пути, привел к гибели шести человек и ущербу, оцененному в $150 млн. В связи с этим метеорологическое управление призывает тщательно подготовиться к встрече тайфуна.