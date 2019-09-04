Роскачество проверит в 2020 году шаурму, чипсы и картофель фри

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Роскачество планирует в 2020 году проверить шаурму, картофель фри и чипсы. Об этом сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Да, исследование шаурмы будет. В план нам включили, согласовали, это 2020 год. Ранее мы исследовали бургеры, это вызвало широкий общественный резонанс, и, конечно, мы будем проверять все то, что еще относится к категории фаст-фуда, быстрого питания", - отметил Протасов.

Кроме того, на второе полугодие следующего года запланированы исследования картофеля фри и чипсов, сообщил глава Роскачества.

Ранее Роскачество напомнило потребителям о том, что в картошке фри и чипсах содержатся вредные вещества, и подготовило рекомендации, которые помогут минимизировать риски при их приготовлении в домашних условиях.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.