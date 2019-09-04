Экологический взвод ЦВО убрал более 1,5 тыс. тонн мусора в Арктике

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) завершил очередной сезон уборки мусора на территориях в Арктике, подведомственных Министерству обороны РФ, перевыполнив план на 66%. Всего было собрано более 1,5 тыс. тонн металлолома, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"С момента начала работ, 10 июня, экологический взвод собрал и доставил в места складирования более 1,5 тыс. тонн металлолома - 232 тонны с аэродрома Алыкель Норильска Красноярского края, более 1,1 тыс. тонн из военного городка города Норильска, а также более 200 тонн из города Дудинка. Всего же в этом году с очищаемой территории военные экологи планировали вывезти 900 тонн мусора, то есть план выполнен на 166%", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что личный состав экологического взвода приступил к перебазированию в пункт постоянной дислокации.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также девять единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.