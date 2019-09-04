Пассажиры экстренно вернувшегося в Воронеж самолета вылетят в Пулково другим бортом

ВОРОНЕЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн", самолет которой в среду вылетел из Воронежа в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, но из-за проблем с шасси экстренно ввернулся, направит за пассажирами новый борт из Москвы. Об этом сообщил ТАСС представитель диспетчерской службы аэропорта Воронежа.

Пассажирский самолет компании "Руслайн" в 07:15 мск среды вылетел из Воронежа в Санкт-Петербург, но из-за неубранного шасси экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Выработав топливо, самолет в 07:51 мск совершил экстренную посадку, никто их пассажиров не пострадал. Самолет рассчитан на 50 мест, в его салоне находились 37 человек, в настоящее время они ожидают вылета в здании аэровокзала.

"В 11:00 мск в Воронеж прибудет самолет из Москвы, и на 11:30 мск назначен его вылет в Пулково. Компания "Руслайн" приняла такое решение - прислать за пассажирами новый борт. Пока неизвестно, все ли из 37 пассажиров им полетят, может, кто-то из них откажется, но посмотрим по факту", - сказал собеседник агентства.