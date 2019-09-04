Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Основными факторами, влияющими на появление рака, являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека, рассказал в среду журналистам главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

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"Мы должны понимать, что примерно 15% - это наш генотип, а все остальное - это наш образ жизни, который мы с вами ведем. Это доказано Всемирной организацией здравоохранения. [Основные факторы, провоцирующие появление рака, - это] курение, чрезмерное потребление алкоголя и вирус папилломы человека", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

По словам Каприна, онкологические заболевания также могут быть вызваны химическими веществами, например, асбестом или красителями. В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.

Главный онколог отметил, что в РФ наблюдается снижение числа курящих. "Мы ждем лет через пять-семь значительного роста продолжительности жизни и снижения заболеваний, которые ассоциируются, в частности, с курением", - добавил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.