Завод "Генборг" в Липецкой области погасил более 25 млн рублей долга по зарплате рабочим

ТАСС, 4 сентября. Руководство первого в России завода низковольтных электродвигателей "Генборг", расположенного в Липецкой области, полностью выплатило более 25 млн рублей задолженности по зарплате 198 рабочим. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

В феврале гендиректор завода "Генборг", где с 2016 года реализовывается проект импортозамещения электродвигателей, перестал оплачивать труд 198 работников, к июлю долги по зарплате превысили 20 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты, арестовано имущество предприятия на сумму свыше 15 млн рублей. Производство остановлено, работники находятся дома в связи с простоем.

"Задолженность предприятия перед сотрудниками с февраля по июль 2019 года составляла 25,3 млн рублей. На сегодня долг погашен. Зарплату получили 198 человек", - говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк и Фонд развития промышленности провели реструктуризацию кредитной задолженности "Генборга", выплаты отсрочены до конца декабря. Также Сбербанк одобрил заводу "Генборг" кредит на 40 млн рублей для погашения задолженностей по заработной плате и по налоговым сборам.

Завод "Генборг" открыт в Елецком районе Липецкой области по программе импортозамещения в конце 2016 года, это первое российское производство низковольтных электродвигателей премиум-класса, двигатели подобного класса выпускают только мировые производители Siemens, ABB, WEG, у которых их закупали российские компании. Завод в числе пяти предприятий входит в группу компаний "ЦНО-Химмаш", производящую оборудование для газовой, нефтеперерабатывающей и химической промышленности.

Инвестиции в завод "Генборг" составили почти 1,5 млрд рублей, из них 330 млн - заемные средства Фонда развития промышленности. Мощности завода позволяют производить 25 тыс. двигателей в год, выход на такие показатели планировался к концу 2019 года.