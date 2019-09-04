Строительство новой системы ливневой канализации во Владивостоке потребует 1,5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей необходимо для строительства новой системы ливневой канализации во Владивостоке, сообщил журналистам на полях ВЭФ-2019 в среду председатель городской думы Андрей Брик.

В результате ливней в августе этого года многие улицы Владивостока оказались подтоплены, так как ливневая канализация не справилась с потоками дождевой воды. Ущерб городскому хозяйству составил почти 100 млн рублей.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись, это проблема ливневой канализации по Владивостоку. Все, что строилось в прошлом веке, серьезно устарело. Требуется комплексный подход и выделение средств на восстановление, ремонт и строительство новой системы ливневой канализации. Для этого необходимо около 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Сейчас на ремонт и содержание системы бюджетом предусматривается около 65 млн рублей в год, уточнил Брик.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.