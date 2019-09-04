Ямпольская перестанет исполнять обязанности председателя редколлегии газеты "Культура"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что сложила с себя обязанности председателя редакционной коллегии газеты "Культура", и не вернется на пост ее главного редактора.

"Мое возвращение на пост главного редактора газеты "Культура" не состоится. Кроме того, я слагаю с себя обязанности председателя редакционной коллегии", - написано на ее странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, это решение продиктовано этическими причинами. "Как сообщил один из основных акционеров, "в силу объективных экономических факторов" принято решение произвести смену издателя газеты. В письме сказано, что переговоры ведутся с общественно-государственной организацией "Российский фонд культуры". Поскольку среди учредителей РФК присутствует федеральный орган исполнительной власти, считаю для себя как для председателя Комитета Государственной думы по культуре неэтичным при подобных обстоятельствах занимать в газете любые руководящие посты", - заявила глава комитета Госдумы по культуре.

Елена Ямпольская возглавляет Комитет Госдумы РФ по культуре с 2018 года. С 2011 по 2016 годы она была главным редактором газеты "Культура".