Крупнейший в РФ троллейбусный завод под Саратовом приостановил массовые сокращения рабочих

САРАТОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России завод по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" в Саратовской области, который почти полгода находится в режиме простоя, приостановил процедуру массового сокращения персонала, сообщили в среду ТАСС в министерстве промышленности и энергетики региона.

В министерстве занятости, труда и миграции ТАСС сообщали, что с начала июня по причине сокращения штата на заводе уволены 179 работников, в том числе 69 пенсионеров. Всего на момент ввода режима простоя на заводе работали около 800 сотрудников.

"Процедура массового сокращения персонала ЗАО "Тролза" приостановлена", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что министерством промышленности и энергетики области совместно с руководством "Тролза" прорабатывается возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами. Ведется работа по привлечению на предприятие нового эффективного собственника, в том числе в лице одной из структур, входящих в контур "Трансмашхолдинга".

Завод "Тролза" перешел на особый режим работы 14 марта в связи с нехваткой оборотных средств после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции. По версии следствия, в ходе проверки после выявления на предприятии факта неуплаты налогов директор и его подчиненный передали налоговому инспектору взятку за снижение невыплаченной суммы. В отношении сотрудника налоговой инспекции возбуждено уголовное дело за получение взятки, в отношении сотрудников предприятия - за ее дачу. Позже в отношении неустановленных работников предприятия также было возбуждено дело в связи с уклонением от уплаты налогов.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельс Саратовской области. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Троллейбусы компании работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.